Крылов Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно