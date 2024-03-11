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Крылов Николай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955

Отец: Крылов Борис Николаевич

Мать: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Крылова Валентина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Валентина Леонидовна

Развод
Неизвестно

Жена: Крылова Валентина Леонидовна

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