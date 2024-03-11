Крылова Валентина Леонидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно