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Крылова Валентина Леонидовна

Место рождения

Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Крылов Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Николай Борисович

Развод
Неизвестно

Муж: Крылов Николай Борисович

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