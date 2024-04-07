Крылов Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1926
Дата смерти?.05.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926
Отец: Крылов Николай Сергеевич
Мать: Крылова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Начальник колонии в Поназырево
Рождение ребёнка
07.05.1955
Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна
Образование
1960
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Высшая партийная школа в г. Ярославле
Рождение ребёнка
07.11.1962
Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна
Смерть
?.05.1992