Крылов Борис Николаевич 05.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылов Борис Николаевич

Место рождения

Мантурово, город Мантурово, Костромская область

Дата рождения

05.08.1926

Дата смерти

?.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1926

Отец: Крылов Николай Сергеевич

Мать: Крылова Мария Дмитриевна

Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
Поназырево, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Начальник колонии в Поназырево
Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Крылов Николай Борисович

Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна

Образование
1960
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Высшая партийная школа в г. Ярославле
Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Крылов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Крылова (Соколова) Надежда Алексеевна

Смерть
?.05.1992

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