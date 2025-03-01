Колосов Степан Герасимович Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колосов Степан Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Колосенков Герасим Андреевич

Мать: Колосенкова Праскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Борисова (Колосова) Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Старое Баево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
https://yandex.ru/archive/catalog/6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Александр Степанович

Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
24.09.1907

Дочь: Колосова София Степановна

Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Старое Баево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
https://yandex.ru/archive/search?text=Баево+Степан+Герасимов&docType=sheet&specType=Все&archiveId=6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c&archiveText=ЦГА+Мордовии+%28ЦГАРМ%29&is_digitized=0&index=archive
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Колосов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Старое Баево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
https://yandex.ru/archive/search?text=Колосов&pageNum=5&docType=sheet&specType=Все&archiveId=6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c&archiveText=ЦГА+Мордовии+%28ЦГАРМ%29&is_digitized=0&index=archive
Смерть
Неизвестно

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