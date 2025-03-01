Колосов Степан Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Борисова (Колосова) Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна
https://yandex.ru/archive/catalog/6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Александр Степанович
Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.09.1907
Дочь: Колосова София Степановна
Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна
https://yandex.ru/archive/search?text=Баево+Степан+Герасимов&docType=sheet&specType=Все&archiveId=6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c&archiveText=ЦГА+Мордовии+%28ЦГАРМ%29&is_digitized=0&index=archive
Рождение ребёнка
26.10.1908
Сын: Колосов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна
https://yandex.ru/archive/search?text=Колосов&pageNum=5&docType=sheet&specType=Все&archiveId=6c537854-1985-47e9-9d8c-8d756b28c09c&archiveText=ЦГА+Мордовии+%28ЦГАРМ%29&is_digitized=0&index=archive
Смерть
Неизвестно