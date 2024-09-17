Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леснов Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борисова (Колосова) Аграфена Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Александр Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: Колосова София Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Баево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Колосов Андрей Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Баево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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