Колосова (Леснова) Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леснов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борисова (Колосова) Аграфена Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Александр Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1904
Дочь: Колосова София Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1908
Сын: Колосов Андрей Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно