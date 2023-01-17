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Кочергин Семен Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кочергин Михаил

Мать: Кочергина Анна Никитина

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева

Рождение ребёнка
12.02.1877

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кочергин Игнатий Семенов

Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кочергин Сергей

Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева

Бракосочетание
19.?.1881

Жена: Кочергина Евдокия Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
06.07.1914
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: простуда | Михайло-Архангельская церковь
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