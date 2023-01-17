Кочергин Семен Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти06.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Кочергин Михаил
Мать: Кочергина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева
Рождение ребёнка
12.02.1877
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кочергин Сергей
Мать ребёнка: Кочергина Надежда Елисеева
Бракосочетание
19.?.1881
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
06.07.1914
Причина смерти: простуда | Михайло-Архангельская церковь