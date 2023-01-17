Кочергина (Амосова) Евдокия Михайлова
Место рожденияТверской губерни, Шепиловской волости, деревни Голыхино
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверской губерни, Шепиловской волости, деревни Голыхино
Бракосочетание
19.?.1881
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно