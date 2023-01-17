Кочергина (Амосова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Амосова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Тверской губерни, Шепиловской волости, деревни Голыхино

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверской губерни, Шепиловской волости, деревни Голыхино
Бракосочетание
19.?.1881

Муж: Кочергин Семен Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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