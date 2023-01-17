Кочергина Надежда Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Надежда Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

16.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
12.02.1877

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кочергин Игнатий Семенов

Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов

Смерть
16.04.1878
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки | Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кочергин Сергей

Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов

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