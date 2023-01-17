Кочергина Надежда Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти16.04.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
12.02.1877
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов
Смерть
16.04.1878
Причина смерти: от лихорадки | Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кочергин Сергей
Отец ребёнка: Кочергин Семен Михайлов