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Гуров Петр Прохорович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

16.12.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1844 ст.

Отец: Прохор (Евтихиев)

Мать: Ксения Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1863 ст.

Жена: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.

Сын: Онисим Петрович

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Евфимия Максимовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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