Гуров Петр Прохорович
Место рождения
Дата рождения16.12.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1844 ст.
Отец: Прохор (Евтихиев)
Мать: Ксения Ивановна
Бракосочетание
18.01.1863 ст.
Жена: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.
Сын: Онисим Петрович
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Евфимия Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно