Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1843 ст.
Муж: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
16.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
23.07.1848 ст.
Дочь: Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
16.07.1852 ст.
Сын: Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
16.07.1855 ст.
Сын: Илья Прохорович
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
05.12.1857 ст.
Сын: Никита Прохорович
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
14.06.1860 ст.
Дочь: Агрипина Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
20.03.1862 ст.
Дочь: Матрена Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Рождение ребёнка
07.07.1864 ст.
Дочь: Праскева Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно