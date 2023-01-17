Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1843 ст.

Муж: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1844 ст.

Сын: Гуров Петр Прохорович

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1848 ст.

Дочь: Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1852 ст.

Сын: Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1855 ст.

Сын: Илья Прохорович

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1857 ст.

Сын: Никита Прохорович

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1860 ст.

Дочь: Агрипина Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1862 ст.

Дочь: Матрена Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1864 ст.

Дочь: Праскева Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор (Евтихиев)

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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