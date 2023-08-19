Евфимия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.
Сын: Онисим Петрович
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно