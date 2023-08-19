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Евфимия Максимовна

Место рождения

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1863 ст.

Муж: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1868 ст.

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.

Сын: Онисим Петрович

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Гуров Петр Прохорович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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