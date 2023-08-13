Рахимкулов Сабит Галимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1908
Дата смерти09.12.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908
Отец: Рахимкулов Мухаметгали Галимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1935
Сын: Рахимкулов Виль Сабитович
Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Рахимкулов Салават Сабитович
Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна
Рождение ребёнка
21.06.1944
Дочь: Байкова (Рахимкулова) Галия Сабитовна
Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна
Смерть
09.12.1971