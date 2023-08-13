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Рахимкулов Сабит Галимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1908

Дата смерти

09.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908

Отец: Рахимкулов Мухаметгали Галимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна

Рождение ребёнка
21.01.1935

Сын: Рахимкулов Виль Сабитович

Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Рахимкулов Салават Сабитович

Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1944

Дочь: Байкова (Рахимкулова) Галия Сабитовна

Мать ребёнка: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
09.12.1971

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