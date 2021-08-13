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Рахимкулов Виль Сабитович

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Место рождения

Россия, Респ. Башкортостан, Уфимский район

Дата рождения

21.01.1935

Дата смерти

13.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935

Отец: Рахимкулов Сабит Галимович

Мать: Абдулхаликова (Рахимкулова) Зугра Хайруловна

Рождение ребёнка
24.04.1961

Сын: Рахимкулов Андрей Вильевич

Мать ребёнка: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1971

Сын: Рахимкулов Максим Вильевич

Мать ребёнка: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна

Смерть
13.08.2021
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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