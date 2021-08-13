Рахимкулов Виль Сабитович
Место рожденияРоссия, Респ. Башкортостан, Уфимский район
Дата рождения21.01.1935
Дата смерти13.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935
Рождение ребёнка
24.04.1961
Сын: Рахимкулов Андрей Вильевич
Мать ребёнка: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1971
Сын: Рахимкулов Максим Вильевич
Мать ребёнка: Усачева (Рахимкулова) Виктория Александровна
Смерть
13.08.2021
Калининград, город Калининград, Калининградская область