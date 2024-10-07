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Фильчугина Мавра Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Терентий Макарович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фильчугин Трофим Терентьевич

Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фильчугин Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Фильчугина) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Фильчугина) Матрена Терентьевна

Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Фильчугин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович

Смерть
Неизвестно

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