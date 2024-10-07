Фильчугина Мавра Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фильчугин Трофим Терентьевич
Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фильчугин Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Фильчугина) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Фильчугина) Матрена Терентьевна
Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фильчугин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Фильчугин Терентий Макарович
Смерть
Неизвестно