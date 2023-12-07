Фильчугин Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фильчугин Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Фильчугин Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фильчугин Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кабанова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно