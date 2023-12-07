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Фильчугин Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фильчугин Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Фильчугин Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фильчугин Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кабанова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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