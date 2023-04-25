Переберина Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Сын: Переберин Козма Никифоров
Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев
Рождение ребёнка
1708
Сын: Переберин Матвей Никифоров
Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев
Рождение ребёнка
1719
Сын: Переберин Павел Никифоров
Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев
Смерть
Неизвестно