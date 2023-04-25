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Переберина Анна Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переберин Никифор Леонтьев

Рождение ребёнка
1703

Сын: Переберин Козма Никифоров

Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев

Рождение ребёнка
1708

Сын: Переберин Матвей Никифоров

Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев

Рождение ребёнка
1714

Сын: Переберин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев

Рождение ребёнка
1719

Сын: Переберин Павел Никифоров

Отец ребёнка: Переберин Никифор Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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