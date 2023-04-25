Переберин Никифор Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереберин Никифор Леонтьев

Переберин Никифор Леонтьев

Место рождения

Долматовский монастырь

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1703

Сын: Переберин Козма Никифоров

Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева

Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1708

Сын: Переберин Матвей Никифоров

Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева

Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1714

Сын: Переберин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева

Доматовский монастырь
Рождение ребёнка
1719

Сын: Переберин Павел Никифоров

Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева

Долматовский монастырь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переберина Анна Афонасьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close