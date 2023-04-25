Переберин Никифор Леонтьев
Место рожденияДолматовский монастырь
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1703
Сын: Переберин Козма Никифоров
Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева
Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1708
Сын: Переберин Матвей Никифоров
Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева
Долматовский монастырь
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева
Доматовский монастырь
Рождение ребёнка
1719
Сын: Переберин Павел Никифоров
Мать ребёнка: Переберина Анна Афонасьева
Долматовский монастырь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно