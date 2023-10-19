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Ухтомский Эспер Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1834

Дата смерти

03.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1834

Отец: Ухтомский Алексей Михайлович

Мать: Ухтомская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Ухтомский Эспер Эсперович

Мать ребёнка: Ухтомская Евгения Алексеевна

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Александра Эсперовна

Мать ребёнка: Ухтомская Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: De Tavel Marguerite

Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Эсперовна

Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia

France
Рождение ребёнка
1880

Сын: Oukhtomsky Alexis

Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia

06500 Menton, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Смерть
03.05.1885
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