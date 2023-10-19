Ухтомский Эспер Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1834
Дата смерти03.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1834
Рождение ребёнка
14.08.1861
Сын: Ухтомский Эспер Эсперович
Мать ребёнка: Ухтомская Евгения Алексеевна
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Александра Эсперовна
Мать ребёнка: Ухтомская Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: De Tavel Marguerite
Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Эсперовна
Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia
France
Рождение ребёнка
1880
Сын: Oukhtomsky Alexis
Мать ребёнка: Walleen, Ouchtomsky Catharina Margaretha Sophia
06500 Menton, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Смерть
03.05.1885