Walleen, Ouchtomsky (Etholén) Catharina Margaretha Sophia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Walleen, Ouchtomsky (Etholén) Catharina Margaretha Sophia

Место рождения

Tavastby gård

Дата рождения

06.06.1848

Дата смерти

13.04.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Tavastby gård
Рождение ребёнка
1875

Дочь: De Tavel Marguerite

Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Эсперовна

Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич

France
Рождение ребёнка
1880

Сын: Oukhtomsky Alexis

Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич

06500 Menton, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Смерть
13.04.1929
Vevey, Vaud Switzerland
Vevey, Vaud Switzerland
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