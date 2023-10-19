Walleen, Ouchtomsky (Etholén) Catharina Margaretha Sophia
Место рожденияTavastby gård
Дата рождения06.06.1848
Дата смерти13.04.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: De Tavel Marguerite
Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Эсперовна
Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич
France
Рождение ребёнка
1880
Сын: Oukhtomsky Alexis
Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич
06500 Menton, Provence-Alpes-Côte d\'Azur France
Смерть
13.04.1929
Vevey, Vaud Switzerland
Vevey, Vaud Switzerland