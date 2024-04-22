Ухтомская (Грейг) Евгения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1835
Дата смерти16.02.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1835
Рождение ребёнка
14.08.1861
Сын: Ухтомский Эспер Эсперович
Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Александра Эсперовна
Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич
Смерть
16.02.1870
Похороны
Неизвестно
Smolensk Lutheran Cemetery
Smolensk Lutheran Cemetery