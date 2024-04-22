Ухтомская (Грейг) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтомская (Грейг) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.02.1835

Дата смерти

16.02.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Ухтомский Эспер Эсперович

Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Александра Эсперовна

Отец ребёнка: Ухтомский Эспер Алексеевич

Смерть
16.02.1870
Похороны
Неизвестно
Smolensk Lutheran Cemetery
Smolensk Lutheran Cemetery
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