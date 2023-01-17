Вшивцева Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно