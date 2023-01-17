Вшивцева Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Косьма Матвеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Матвей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Матвей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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