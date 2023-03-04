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Вшивцев Матвей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вшивцева) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Косьма Матвеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: паралич

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