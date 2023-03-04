Вшивцев Матвей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вшивцева) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вшивцева Марья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: паралич