Лещева Матрена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещев Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зиборова Матрена Павловна
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зиборова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зиборова Стефания Павловна
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Рождение ребёнка
14.10.1908
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Зиборова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович
Смерть
Неизвестно