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Лещева Матрена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещев Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зиборов Аким Павлович

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зиборова Матрена Павловна

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зиборова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зиборова Стефания Павловна

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Зиборов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Зиборова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Зиборов Павел Данилович

Смерть
Неизвестно

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