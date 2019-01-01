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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителей села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Денисова Василия Ивановича и Коноплина Антона Федоровича. 1905 г. / Показать все
Опись имущества мельницы жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Добрынина Алексея Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Зиброва Ефима Петровича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Ливенцова Ильи Марковича. 1905 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Ливенцова Семена Васильевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Сычева Козьмы Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2031Семидесятное, с. каз.при руч. Семидесятке.453043123352556Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
856. Семидесятское, село бывшее государственное, дворов 704, жителей 5718, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, больница, 3 лавк Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Семидесятное3018селоСемидесятск.9917065
Двух священников, в с. Семидесятном.3019владельческая усадьба—211
Диакона, в с. Семидесятном3020владельческая усадьба—15
Псаломщика, в с. Семидесятном.3021владельческая усадьба—14
Его-же3022владельческая усадьба—17
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Семидесятское
село Семидесятское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7973Семидесятноесело51°20'с.ш.38°44'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656452101с Семидесятноесело