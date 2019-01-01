село Семидесятное, село Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Семидесятное

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителей села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Денисова Василия Ивановича и Коноплина Антона Федоровича. 1905 г. / Показать все
Опись имущества мельницы жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Добрынина Алексея Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Зиброва Ефима Петровича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Ливенцова Ильи Марковича. 1905 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Ливенцова Семена Васильевича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Семидесятного Семидесятской волости Нижнедевицкого уезда Сычева Козьмы Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
2031Семидесятное, с. каз.при руч. Семидесятке.453043123352556Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Семидесятская волость
856. Семидесятское, село бывшее государственное, дворов 704, жителей 5718, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, больница, 3 лавк Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Семидесятская волость
Семидесятное3018селоСемидесятск.9917065
Двух священников, в с. Семидесятном.3019владельческая усадьба211
Диакона, в с. Семидесятном3020владельческая усадьба15
Псаломщика, в с. Семидесятном.3021владельческая усадьба14
Его-же3022владельческая усадьба17

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Семидесятская волость
село Семидесятское
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
село Семидесятское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7973Семидесятноесело51°20'с.ш.38°44'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Семидесятское сельское поселение
20656452101с Семидесятноесело
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