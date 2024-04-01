Сорокина Анастасия Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анастасия Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Николай Степанов

Рождение ребёнка
25.09.1837

Сын: Сорокин Иван Николаев

Отец ребёнка: Сорокин Николай Степанов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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