Якимовец Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.?
Дата смерти09.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.?
Дочь: Якимовец Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Якимовец Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
05.02.1972
Дочь: Якимовец Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Якимовец Вера Григорьевна
Смерть
09.03.2019