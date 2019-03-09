Якимовец Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимовец Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.?

Дата смерти

09.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.?

Дочь: Якимовец Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Якимовец Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1972

Дочь: Якимовец Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Якимовец Вера Григорьевна

Смерть
09.03.2019

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