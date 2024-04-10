Якимовец Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.?
Дочь: Якимовец Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Якимовец Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1972
Дочь: Якимовец Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Якимовец Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно