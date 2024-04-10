Якимовец Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимовец Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.?

Дочь: Якимовец Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Якимовец Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1972

Дочь: Якимовец Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Якимовец Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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