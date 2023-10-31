Бубневич (Бубневич) Альжутта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубневич (Бубневич) Альжутта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бубневич Томаш (Тумаш)

Отец ребёнка: Бубневич Михаил

Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бубневич Аким

Отец ребёнка: Бубневич Михаил

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Иодо Агафья

Отец ребёнка: Бубневич Михаил

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бубневич Роман

Отец ребёнка: Бубневич Михаил

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубневич Михаил

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