Бубневич (Бубневич) Альжутта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Бубневич Михаил
Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бубневич Аким
Отец ребёнка: Бубневич Михаил
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Иодо Агафья
Отец ребёнка: Бубневич Михаил
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Бубневич Роман
Отец ребёнка: Бубневич Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубневич Михаил