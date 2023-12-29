Зубков Василий Исаев
Место рожденияSouzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation
Дата рождения1642
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642
Отец: Зубков Исай Богданов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1666
Сын: Зубков Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана