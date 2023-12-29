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Зубков Василий Исаев

Место рождения

Souzdal, Oblast de Vladimir Russian Federation

Дата рождения

1642

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: Зубков Исай Богданов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1666

Сын: Зубков Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Зубков Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Зубков Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Зубков Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Зубков Гурейко Васильев

Мать ребёнка: не указана

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