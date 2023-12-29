Зубков Исай Богданов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Исай Богданов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1642 г.р.
1642 г.р.
1649 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1642

Сын: Зубков Иван Исаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1642

Сын: Зубков Василий Исаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Зубков Андрей Исаев

Мать ребёнка: не указана

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