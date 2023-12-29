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Зубков Иван Васильев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1666

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Зубков Василий Исаев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1696

Дочь: (Зубкова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина

Рождение ребёнка
1703

Сын: Зубков Никита Иванович

Мать ребёнка: Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина

Рождение ребёнка
1706

Сын: Зубков Василий Иванович

Мать ребёнка: Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина

Рождение ребёнка
1710

Сын: Зубков Гаврило Иванов

Мать ребёнка: Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина

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