Бочкарева Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1849 года - 25 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 38 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (15... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1846
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Бочкарева Домника (Домна) Григорьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (15... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Бочкарева Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Бочкарева Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 12 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Бочкарева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бочкарева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Бочкарев Егор (Георгий) Григорьевич
Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович
В с/х перепись 1923 года - 57 лет. ( в семье сына Павла Егоровича Бочкарева)
Смерть
Неизвестно