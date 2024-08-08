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Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1849 года - 25 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 38 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (15... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1846

Муж: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Бочкарева Домника (Домна) Григорьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (15... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Бочкарева Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Бочкарева Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 12 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Бочкарева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бочкарева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Бочкарев Егор (Георгий) Григорьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Григорий Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х перепись 1923 года - 57 лет. ( в семье сына Павла Егоровича Бочкарева)
Смерть
Неизвестно

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