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Бочкарев Григорий Михайлович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Бочкарев Михайло Иванович

Мать: Бочкарева Марина Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 1 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464 об. № 50 (222) В РС 1834 года - 8 лет. Бырка ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 31 об.-32, лл. 34 об.-35. № 113. В ИВ 1844 года -... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1846

Жена: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Бочкарева Домника (Домна) Григорьевна

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 3 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (15... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Бочкарева Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 13 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Бочкарева Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 12 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Бочкарева Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бочкарева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 2 года. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 50 (159)
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Бочкарев Егор (Георгий) Григорьевич

Мать ребёнка: Бочкарева Анастасия Афанасьевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х перепись 1923 года - 57 лет. ( в семье сына Павла Егоровича Бочкарева)
Смерть
Неизвестно

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