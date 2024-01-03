Ефим Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ермолай Васильевич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Смерть
До 1847