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Ефим Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ермолай Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Смерть
До 1847

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