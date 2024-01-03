Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич
Смерть
Неизвестно