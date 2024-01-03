Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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