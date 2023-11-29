Карбан (Колесник) Лидия
Место рожденияс. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область
Дата рождения09.02.1960
Дата смерти31.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960
Отец: Колесник Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карбан Александр
Рождение ребёнка
17.01.1980
Дочь: Матвеева (Карбан) Наталья
Отец ребёнка: Карбан Александр
Смерть
31.12.1980
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно