Карбан (Колесник) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарбан (Колесник) Лидия

Карбан (Колесник) Лидия

avatar

Место рождения

с. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область

Дата рождения

09.02.1960

Дата смерти

31.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960

Отец: Колесник Иван

Мать: Колесник (Пащенко) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карбан Александр

Рождение ребёнка
17.01.1980

Дочь: Матвеева (Карбан) Наталья

Отец ребёнка: Карбан Александр

Смерть
31.12.1980
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.