Матвеева (Карбан) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1980
Отец: Карбан Александр
Мать: Карбан (Колесник) Лидия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1996
Муж: Матвеев Николай
Рождение ребёнка
29.07.1997
Дочь: (Матвеева) Анастасия
Отец ребёнка: Матвеев Николай
Рождение ребёнка
07.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Николай