Матвеева (Карбан) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Карбан) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1980

Отец: Карбан Александр

Мать: Карбан (Колесник) Лидия

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1996

Муж: Матвеев Николай

Рождение ребёнка
29.07.1997

Дочь: (Матвеева) Анастасия

Отец ребёнка: Матвеев Николай

Рождение ребёнка
07.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай

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