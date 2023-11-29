Матвеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1996
Рождение ребёнка
29.07.1997
Дочь: (Матвеева) Анастасия
Мать ребёнка: Матвеева (Карбан) Наталья
Рождение ребёнка
07.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева (Карбан) Наталья