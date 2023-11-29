Матвеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1996

Жена: Матвеева (Карбан) Наталья

Рождение ребёнка
29.07.1997

Дочь: (Матвеева) Анастасия

Мать ребёнка: Матвеева (Карбан) Наталья

Рождение ребёнка
07.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева (Карбан) Наталья

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