Краснов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1950

Сын: Захаров Григорий

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
26.06.1958

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
17.06.1962

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
03.06.1964

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Пелагея Семеновна

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