Краснов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1950
Сын: Захаров Григорий
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1958
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
17.06.1962
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
03.06.1964
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно