Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Краснов Василий Михайлович

Мать: Краснова Пелагея Семеновна

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