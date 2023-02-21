Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1958

Отец: Краснов Василий Михайлович

Мать: Краснова Пелагея Семеновна

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