Спиридонова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Спиридонов Иван Павлович

Отец ребёнка: Спиридонов Павел

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Антон Павлович

Отец ребёнка: Спиридонов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Павел

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