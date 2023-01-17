Спиридонова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1907
Отец ребёнка: Спиридонов Павел
Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Антон Павлович
Отец ребёнка: Спиридонов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Павел