Гирусов Филипп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирусов Филипп Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Гладкова Марья Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирусов Прокофий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирусов Алексей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Смерть
Неизвестно
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