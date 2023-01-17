Гладкова (Гирусова) Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Гирусова) Марья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Гирусов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1847

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1850

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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