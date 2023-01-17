Гладкова (Гирусова) Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: Гирусов Филипп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1847
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1850
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно