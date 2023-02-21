Гирусов Прокофий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гирусов Филипп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Гирусов Александр Прокофьев
Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1848
Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: Надежда Прокофьева
Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гирусова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно