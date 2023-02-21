Гирусов Прокофий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГирусов Прокофий Филиппов

Гирусов Прокофий Филиппов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гирусов Филипп Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Гирусов Александр Прокофьев

Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
11.10.1848

Сын: Гирусов Лука Прокофьев

Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: Надежда Прокофьева

Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирусов Илья Прокофьев

Мать ребёнка: Гирусова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирусова Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close