Галимова Тайфа Камалетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалетдин
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна
Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафига Мохарамовна
Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маскура Мохарамовна
Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннедога Мохарамовна
Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Мирзахан Мохарамович
Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно