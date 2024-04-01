Галимова Тайфа Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Тайфа Камалетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафига Мохарамовна

Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маскура Мохарамовна

Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннедога Мохарамовна

Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Мирзахан Мохарамович

Отец ребёнка: Галимов Мухаррам Галимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Мухаррам Галимович

Смерть
Неизвестно
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