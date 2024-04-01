Сайфуллина (Мухаррамова) Фатима Мухаррамовна
Место рождения
Дата рождения19.11.1904
Дата смерти19.08.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904
Рождение ребёнка
10.01.1924
Рождение ребёнка
16.12.1925
Рождение ребёнка
13.11.1927
Рождение ребёнка
21.05.1930
Рождение ребёнка
01.07.1934
Рождение ребёнка
02.01.1937
Рождение ребёнка
02.05.1939
Рождение ребёнка
10.08.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1989