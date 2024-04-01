Сайфуллина (Мухаррамова) Фатима Мухаррамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайфуллина (Мухаррамова) Фатима Мухаррамовна

Сайфуллина (Мухаррамова) Фатима Мухаррамовна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1904

Дата смерти

19.08.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904

Отец: Галимов Мухаррам Галимович

Мать: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалетдинов Шамсетдин Сайфетдинович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.1989
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close