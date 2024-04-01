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Галимов Мухаррам Галимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна

Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафига Мохарамовна

Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маскура Мохарамовна

Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннедога Мохарамовна

Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Мирзахан Мохарамович

Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Тайфа Камалетдиновна

Смерть
Неизвестно
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