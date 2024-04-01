Галимов Мухаррам Галимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галим
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Сайфуллина Фатима Мухаррамовна
Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафига Мохарамовна
Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маскура Мохарамовна
Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннедога Мохарамовна
Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Мирзахан Мохарамович
Мать ребёнка: Галимова Тайфа Камалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно