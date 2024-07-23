Курзаков Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзаков Иван Ефимович

Курзаков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Курзаков (корзуков) Ефим Севостьянович

Мать: Курзакова Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзакова Клавдия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Курзаков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Курзакова Клавдия

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Курзакова Клавдия

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Курзакова Клавдия

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Курзакова Клавдия

Рождение ребёнка
1929

Сын: Курзаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Курзакова Клавдия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.