Курзаков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзакова Клавдия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Курзаков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Курзакова Клавдия
Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Курзакова Клавдия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Курзакова Клавдия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Курзакова Клавдия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Курзаков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Курзакова Клавдия
Смерть
Неизвестно