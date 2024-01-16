Курзакова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Курзаков Леонтий Ефимович
Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович
Красноярский кр., Курагинский р-н, с. Сидорово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзаков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно