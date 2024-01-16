Курзакова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзакова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Курзаков Леонтий Ефимович

Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Курзаков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Курзаков Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович

Красноярский кр., Курагинский р-н, с. Сидорово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Курзаков Ефим Севостьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаков Ефим Севостьянович

Смерть
Неизвестно
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